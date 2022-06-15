В Орле задержан иностранец с крупной партией героина

15.6.2022 | 18:50 Закон и порядок, Новости

Изъято 29 свертков весом более 54 граммов.

Сотрудники орловской полиции задержали 23-летнего выходца из ближнего зарубежья, у которого была изъята крупная партия героина.

Операция стала возможной благодаря получению оперативной информации о том, что в регион прибыл иностранец, планирующий сбыть крупную партию наркотиков. В ходе проверки данные подтвердились:

«Полицейские задержали мужчину в лесополосе на территории Заводского района областного центра. При проведении его личного досмотра в карманах одежды оперативники обнаружили и изъяли 29 перемотанных изолентой полимерных свертков с веществом, предположительно наркотическим. Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД исследование показало, что это наркотическое средство героин массой 54,5 грамма», — рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В качестве меры пресечения задержанному, вероятно, будет избрано заключение под стражу.

ИА «Орелград»

 

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