В Орле заключена под стражу женщина, зарезавшая сожителя в День России

15.6.2022 | 17:01 Закон и порядок, Новости

Трагедия случилась после словесного конфликта, возникшего в ходе распития крепких спиртных напитков.

Заключение под стражу выбрано судом в качестве меры пресечения для 37-летней женщины, зарезавшей своего сожителя вечером 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

13 июня на улице Грузовая в одной из квартир жилого дома было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Осмотр места происшествия не оставлял сомнений в том, что смерть носила криминальный характер.

В кратчайшие сроки подозреваемый был найден и задержан. Им оказалась сожительница убитого, которая созналась в содеянном и рассказала о случившемся.

По ее словам, вечером 12 июня они с сожителем распивали крепкие спиртные напитки у себя дома. В ходе застолья возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», и женщине уже предъявлено обвинение.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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