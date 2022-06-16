На оборудование двух новых пляжей Орлу нужно 20 млн рублей

В ходе заседания профильного комитета горсовета 15 июня обсудили перспективы увеличения мест для отдыха у воды.

Так, просчитали стихийные пляжи у Силикатного пруда и на берегу Оки у Козьего парка. Требуется около 20 млн рублей, цитируют начальника управления по безопасности администрации города Орла Игоря Тарасова. Чиновник уточнил, что необходимы не просто чистый песок и раздевалки. Например, обязательно должна быть дорога для подъезда скорой и экстренных служб. Кроме того, в Силикатном пруду опасно купаться из-за загрязненных иловых отложений.

Официальными пляжами, оборудованными по всем правилам безопасности, остаются озеро Светлая жизнь и часть берега Оки у Горпарка. Там обследовано дно, прошла проверку вода. Роспотребнадзор дал добро на купание.

ИА «Орелград»