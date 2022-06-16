Под Орлом пожилой водитель ассенизатора сбил бригаду рабочих, один человек погиб

Один рабочий скончался на месте, еще один — госпитализирован.

Вчера днем один человек погиб и один попал в больницу после того, как их сбил 65-летний водитель ассенизатора ГАЗ 381701. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 10.30 водитель ГАЗа ехал со стороны Мценска в направлении города Новосиль и в районе 54-го километра автодороги «Болхов — Мценск — Новосиль» сбил двух мужчин, занимавшихся ремонтом дороги.

57-летний рабочий от полученных травм скончался на месте. Его 64-летнему коллеге повезло больше — он госпитализирован.

ИА «Орелград»