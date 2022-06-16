Разорение МУПа в Орле связали с действиями чиновников

Мэрия разочаровала депутатов горсовета своим видением ситуации по МУП ЖРЭП (З).



Депутаты Орловского горсовета на заседании профильного комитета обсудили ситуацию с возможным банкротством МУП «ЖРЭП» (Заказчик) – единственной муниципальной управляющей организацией города. Арбитражный суд Орловской области 29 марта этого года ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения. Следующий шаг – банкротство, и до него осталось не более двух месяцев. Депутаты потребовали объяснить, как социально значимое муниципальное предприятие дошло до банкротства. Что делали чиновники для его спасения?

«Народных избранников по этому вопросу проинформировал начальник управления муниципального имущества и землепользования Сергей Поляков, — сообщает пресс-служба городского парламента. — В реестр кредиторов на текущий момент подали заявления предприятия энергетики на общую сумму 8,726 миллиона рублей. На управлении и техническом обслуживании у МУПа находятся 195 домов (165 – дома, обслуживаемые по договорам управления, 30 – дома, обслуживаемые по договорам на санитарно-техническое содержание). Численность сотрудников по состоянию на 1 апреля 2021 года составляла 239 человек, на эту же дату 2022 года – 194 человека».

Было отмечено, что кредиторская задолженность МУПа составляет около 57,1 миллиона рублей. Но у него имеется и кредиторская задолженность в размере 35,3 миллиона, а балансовая стоимость имущества оценивается в 17,8 миллиона рублей. Судя по решению, которое было вынесено на заседании комитета, депутаты остались недовольны услышанным. Они признали работу администрации Орла по выводу МУПа из кризиса неудовлетворительной и рекомендовали ей «принять все возможные меры для нормализации финансово-экономического состояния предприятия». Парламентарии также пообещали вернуться к данному вопросу после 9 августа, на которое назначены решающие слушания по банкротству.

ИА «Орелград»