В Глазуновском районе Орловской области утонул 14-летний подросток

Тело было обнаружено в 15 метрах от берега.

Вчера вечером в селе Богородское Глазуновского района из воды было извлечено тело 14-летнего утонувшего подростка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Очевидец позвонил спасателям в шесть вечера и сообщил о происшествии в местном пруду, в месте не оборудованном для купания. Сотрудники поисково-маневренной группы обнаружили тело мальчика в 15 метрах от берега, на глубине примерно двух метров.

Отметим, что несколькими часами ранее в Орле произошла аналогичная трагедия — 18-летний парень утонул в реке Орлик около Дворянского гнезда. Он также плавал в месте, не оборудованном для купания.

ИА «Орелград»