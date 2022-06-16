Выпускница орловской школы получила максимальные баллы на ЕГЭ по русскому языку и литературе

Всего максимально возможные сто баллов получили 19 орловцев, сдававших ЕГЭ по русскому языку.

Выпускнице орловского лицея № 32 Майе Ореховой удалось получить максимально возможные баллы в ходе единых государственных экзаменов по русскому языку и литературу.

По сообщению пресс-службы городской администрации, 100 баллов по русскому языку набрали 19 орловских выпускников: пятеро из лицея № 1, трое — из лицея № 40, по двое — из лицеев № 22 и № 28, по одному — из гимназии № 19, лицея № 32 и школ № 20, № 24, № 29, № 37 и № 50.

В общей сложности русский язык выбрали 1 417 школьников. И 45% из них смогли набрать высокие баллы (от 80 и выше). При этом, средний балл составил 77.

Также свои результаты узнали выпускники девятых классов. Русский удалось сдать почти всем — 99,5 % учеников.

ИА «Орелград»