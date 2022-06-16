Жителя Северного района Орла забили до смерти после того, как он попросил выпить

25-летний мужчина сознался в убийстве.

52-летний житель Северного района Орла был убит после того, как находясь в питейном заведении, попросил выпить у молодого человека. сидевшего за соседним столиком. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Тело убитого было обнаружено в ночь с 13 на 14 июня около дома № 44 по улице Металлургов. Виновный был установлен и задержан быстро. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Орла.

Оказалось, что вечером 13 июня убийца и убитый распивали спиртные напитки в одном из местных питейных заведений. При этом, убийца не был знаком со своей жертвой и отдыхал со своими знакомыми. 52-летний мужчина, находившийся за соседним столиком, попросил выпить, что привело к словесному конфликту.

Словесный конфликт, в свою очередь, быстро перешел в физическое насилие, и задержанный нанес потерпевшему травмы, не совместимые с жизнью.

В ходе допроса молодой человек не только признался в содеянном, но и принял участие в следственном действии на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В ближайшее время фигуранту, скорее всего, назначат меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИА «Орелград»