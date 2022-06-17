Бывшему руководителю «Орелоблэнерго» заменили условный срок на реальный

Евгения Зиновьева взяли под стажу в зале суда.

Евгений Зиновьев, бывший генеральный директор «Орелоблэнерго» получил реальный тюремный срок вместо условного. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Такое решение вынесла судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда, после того, как прокуратура обжаловала приговор Заводского районного суда. Напомним, ранее районный суд признал Зиновьева и его подельника виновными в реализации мошеннической схемы, но приговорила лишь к условным срокам.

В 2015 году Зиновьев от лица «Орелоблэнерго» заключил семь подрядных договоров на строительство объектов электросетевого хозяйства и замене уличных светильников наружного освещения. При этом часть работ реально выполняло «Облэнерго», а деньги, выделенные фирме-подрядчику, делились между злоумышленниками.

Помимо возмещения нанесенного материального ущерба обоим осужденным придется отбыть свои сроки в колониях общего режима. Зиновьева приговорили к трем с половиной годам заключения. а его «партнера» по схеме — к одному году. Оба мужчины были взяты под стражу в зале суда.

ИА «Орелград»