Некоторые районы Орловщины «обделили» федеральный бюджет

В регионе зафиксировано снижение сборов в главную казну страны.

В Орловской области в текущем году в целом наблюдается прирост поступлений налогов и сборов. Специалисты регулярно говорят о том, что рост показателей обеспечен применительно к бюджетам всех уровней. Однако судя по свежим статистическим данным, приведенным областной налоговой службой, тенденция эта является разнонаправленной. Так, на сайте фискального ведомства появился краткий отчет о деятельности Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Орловской области.

Эта инспекция обслуживает налогоплательщиков города Ливны, второго по величине в регионе, а также жителей и организации Ливенского, Глазуновского, Должанского, Колпнянского, Малоархангельского, Покровского и Свердловского районов. Сообщается, что в бюджеты всех уровней за пять месяцев 2022 года этой инспекцией было мобилизовано 2,923 миллиарда рублей налоговых платежей, что на 520 миллионов больше, чем годом ранее.

При этом в федеральный бюджет с указанных территорий поступило 1,047, миллиарда рублей, что на 35,8 миллиона, или на 3,3 процента ниже аналогичного периода 2021 года. Зато в территориальный бюджет собрано 1,876 миллиарда рублей, что на 563,8 миллиона, или на 43 процента больше, чем год назад. Словом, некоторые районы Орловщины в этом году пока не дотягивают до прошлогоднего уровня по сборам для федерального центра, но областную казну явно не обижают.

«В территориальном бюджете основную долю поступлений составляют налог на доходы физических лиц (43 процента), налог на прибыль (38,4 процента) и имущественные налоги (8,2 процента), — поясняется на сайте регионального управления ФНС. — Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд РФ, составило 933,2 миллиона рублей, что на 8,1 процента, или на 69,7 миллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года».

ИА «Орелград»