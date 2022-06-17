В Орле признан незаконным обыск у защитника арестованного чеченского адвоката

Силовики планировали изъять мобильный телефон фигуранта, содержание которого могло иметь значение для следствия.

Орловский областной суд признал незаконным обыск, проведенный у адвоката Алексея Меркулова, который представляет интересы своего коллеги Адама Муртазова. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Представители Следственного комитета проводили обыск в надежде изъять мобильный телефон Муртазова, который мог бы помочь расследованию уголовного дела. При этом, силовики ошиблись адресом, придя к бывшей жене адвоката.

Ранее «Орелград» сообщал о задержании по подозрению в мошенничестве известных адвокатов, работавших с представителями чеченского землячества — Адама Муртазова и Ахмеда Атаева. Оперативники ФСБ получили информацию о том, что осенью прошлого года адвокаты получили 800 тысяч рублей от человека, который надеялся на прекращение уголовного преследования. При этом, юристы не имели возможности никак повлиять на процессуальное решение.

«Дисциплинарная ответственность из-за обыска может ожидать представителей прокуратуры: одного за поддержку ходатайства, а второго — за заявление об отсутствии нарушений закона в разбирательстве в облсуде.

Сам господин Меркулов, а также его бывшая супруга и дочь намерены подать на реабилитацию и на возмещение морального вреда, причиненного обыском: «Помимо того, что нарушено конституционное право на неприкосновенность жилища, также нарушена еще и тайна личной жизни, которая стала известна понятым и оперативникам» — сообщает «Коммерсант» о возможных последствиях судебного решения.

ИА «Орелград»