Известные чеченские адвокаты задержаны в Орле по подозрению в мошенничестве

Адвокаты взяли с клиента деньги за прекращение уголовного преследования, хотя не могли на это повлиять.

В Орле задержаны известные адвокаты, работающие с представителями чеченского землячества — Адам Муртазов (на фото) и Ахмед Атаев.

Оперативники ФСБ получили информацию о том, что осенью прошлого года адвокаты получили 800 тысяч рублей от человека, который надеялся на прекращение уголовного преследования. При этом, юристы не имели возможности никак повлиять на процессуальное решение.

Источник «Орелграда» в адвокатских кругах предположил, что речь, вероятно, идет о распространенной среди некоторых адвокатов практике — пользуясь стрессовым состоянием своей жертвы, а также его иррациональной верой в то, что любые вопросы можно решить за деньги, адвокат позиционирует себя как влиятельную персону, «решающую вопросы». Получив сумму, необходимую для «взятки», он оставляет ее у себя и ждет развития событий. В случае, если дело по каким-то причинам разваливается, мошенник оставляет деньги себе. В противном случае денежные средства возвращаются обратно с легендой о том, что их оказалось слишком мало, и «всем не хватило».

Отметим, что еще в ноябре телеграмм-канал «Орел 24» писал, что Муртазов на системной основе зарабатывает на своих же земляках путем вытягивания из них денег за мнимое решение их проблем через несуществующие связи в органах власти.

«Нет в Орле ни одного чеченца и если смотреть шире мусульманина, который бы не знал расценки за его «услуги». Все поставлено на поток. Только вот результаты его деятельности очень часто имеют грустные последствия», — писал тогда «Орел 24».

Ранее Муртазов и Атаев выступали на громких по региональным меркам судебных процессах. Атаев защищал Мансура Гайтукаева, которого суд признал убийцей его дяди Исы, авторитетного бизнесмена и неформального лидера чеченской диаспоры. А Муртазов представлял интересы имама Ахмадулло Исабаева и полицейского Доброхвалова.

В этом году фамилия Муртазова также всплывала в связи с уголовными делами в отношении Ислама Аслаханова — молодого человека, подозреваемого в совершении сразу двух резонансных преступлений. Однако, сам адвокат отрицал свое участие в защите предполагаемого насильника.

«В настоящее время подозреваемые задержаны, в отношении них проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

ИА «Орелград», фото «Орел 24»