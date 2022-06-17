В Орловском СИЗО молодой насильник пытался покончить с собой

22-летний мужчина, сбежавший из колонии и изнасиловавший двух девушек, госпитализирован.

Молодой мужчина, подозреваемый в двойном изнасиловании, пытался совершить суицид в орловском изоляторе. Об этом сообщили «Орловские новости» со ссылкой на свои источники.

Ранее «Орелград» сообщал о задержании 22-летнего мужчины, сбежавшего из Мценской колонии-поселения и изнасиловавшего двух девушек в одном из орловских садоводческих товариществ.

«Инцидент произошел несколько дней назад. Суицид он пытался совершить в изоляторе. После этого его пришлось госпитализировать. Источники издания сообщили, что в настоящее время его здоровью уже ничто не угрожает. На днях ему будет предъявлено обвинение», — сообщили «Орловские новости».

ИА «Орелград»