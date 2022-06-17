«Виртуозы Москвы» выступят на юбилее в «Спасском-Лутовиново»

Музей-заповедник Тургенева озвучил праздничную программу.



Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» обнародовал программу праздничных мероприятий. Дело в том, что 25 июня 2022 года, в день Всероссийского Тургеневского праздника, «Спасское-Лутовиново» будет отмечать свое 100-летие. Организаторы приглашают всех желающих посетить этот праздник, тем более что программа обещает быть очень интересной. Ожидается и визит настоящих звезд.

Например, торжественная часть праздника начнется в 14 часов. Как сообщили в музее, она включает в себя награждение сотрудников этого учреждения и театрализованный пролог с участием народного артиста РФ Валерия Баринова, кстати, уроженца Орловской области. Затем пройдет презентация документального фильма о музее-заповеднике и будет показан видеоклип, в котором снялись все сотрудники музея. Грандиозным подарком гостям юбилея обещает стать выступление знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы» и солистки Большого театра Анны Аглатовой. В целом, для гостей родовой усадьбы Ивана Тургенева в день юбилея подготовлена большая праздничная программа.

«Парк будет открыт уже с 10 часов, — рассказали организаторы. — С 12 часов начнут работать все праздничные площадки: дворянской реконструкции, игр на свежем воздухе и народных гуляний, мастеровые и сувенирные ряды, «читальный зал» и «художественный салон» под открытым небом, катание на лошадях и на лодках, площадка по приготовлению «литературного» варенья и выставка к 100-летию музея-заповедника. В программе дня также выступление ансамбля «Оберег» и струнного квартета Орловской филармонии».

На 13 часов запланировано грандиозное мероприятие — на открытой сцене состоится церемония гашения марки и почтового блока, выпущенных специально к 100-летию музея-заповедника. Гашение будет произведено художественным юбилейным штемпелем. Как уже рассказывал «Орелград», на почтовом блоке изображено здание музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», а на полях — известная цитата Ивана Тургенева. Кстати, на «почтовом дворе» можно будет приобрести тематические открытки и марки и прямо с места отправить родным и друзьям привет из тургеневской усадьбы. Завершится праздничный день усадебным балом.

ИА «Орелград»