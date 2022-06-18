КСП сообщила шокирующие факты о лечении «сердечников»

В регионе скопился запас невостребованных лекарств, а смертность возросла.



Члены профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов заслушали доклад Контрольно-счетной палаты региона. Недавно аудиторы проверили расходование средств областного бюджета, выделенных на лекарственное обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении за 2020-2021 годы. Доклад представила аудитор КСП Надежда Бойцова.

С ее слов, в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году было закуплено избыточное количество отдельных лекарственных средств. По состоянию на 1 апреля 2022 года в регионе сложился остаток таких лекарств на общую сумму 66 миллионов рублей, в том числе препаратов с истекшим сроком годности на 2,8 миллиона. Надежда Бойцова также отметила, что летальность больных с болезнями системы кровообращения в 2021 году составила 6,3 процента от общего количества орловцев с болезнями системы крови, состоящих под диспансерным наблюдением. Причем летальность превысила ожидаемую величину в 2 раза.

«Заявки на 2020 год формировались в 2019 году сотрудниками, которые уже не работают в департаменте, — такое оправдание привела в региональном парламенте заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ольга Дубова. — Прежний руководитель ведомства понес уголовную ответственность, в том числе и за это. Также под следствием находились начальники лекарственного отдела. Для оценки правильности составления заявки при ее формировании должны учитываться потребности всех медицинских учреждений и свои рекомендации должны озвучить главные внештатные кардиолог и невролог. В этом году все так и происходит».

ИА «Орелград»