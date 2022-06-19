Многодетную мать обвинили в хищении полумиллиона «детских» рублей

Женщина пользовалась льготами, прав на которые не имела.



Вступил в законную силу обвинительный приговор Болховского районного суда Орловской области. Перед ним предстала местная жительница, которая ранее не была судима. Она является многодетной матерью – женщина воспитывает четверых детей. Органы предварительного расследования обвинили ее в мошенничестве и хищении социальных выплат. Дело в том, что подсудимая проживала в поселке, имеющем льготный социально-экономический статус. Эта территория признана загрязненной вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее женщина оформила детские выплаты, которые из-за статуса поселка являются повышенными. По закону, в случае переезда льготник обязан незамедлительно извещать компетентные органы об этом, так как повышенные выплаты положены только при постоянном проживании на загрязненной территории. В данном случае женщина это требование нарушила.

Несколько лет назад она на средства материнского капитала приобрела дом в другом поселке и переехала туда вместе со своей семьей. Однако об этом она никому не сообщила, благодаря чему продолжала получать «чернобыльские» выплаты. В прошлом году участковый посетил дом, в котором якобы проживает семья, и выяснил, что здание является заброшенным. Оно непригодно для проживания, в нем нет света, воды и газа. Опрос соседей подтвердил, что в доме никто не живет уже несколько лет. И хотя многодетная мать по-прежнему зарегистрирована в нем по месту проживания, правоохранители в суде доказали, что в реальности орловчанка живет на другой территории, не имеющей льготного статуса. Тем самым незаконным было признано получение женщиной детских выплат за последние годы. По подсчетам силовиков, скрыв факт своего переезда, она незаконно «похитила» 549 тысяч бюджетных рублей.

«Об умысле, направленном на мошенничество при получении выплат, свидетельствуют, в частности, отсутствие у подсудимой юридических прав на получение выплат, сокрытие информации, которая является основанием для прекращения выплат», — говорится в приговоре. Суд признал многодетную мать мошенницей и назначил ей наказание в виде лишения свободы на полтора года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считается условным, испытательный срок установлен на 1 год.

ИА «Орелград»