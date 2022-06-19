В Орле чиновники незаконно открестились от неопознанных трупов

Облдепартамент соцзащиты проиграл суд муниципальным ритуальщикам.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг города Орла к Орловской области, интересы которой отстаивал региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Речь шла о взыскании 19 274 рублей 94 копеек. Но внимание в процессе заслуживает не сумма требований, а суть иска. Тем более что в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в процессе выступило Министерство финансов Российской Федерации.

МУП «РОУ» потребовало взыскать с департамента плату за услуги по погребению лиц, личность которых не установлена. Дело в том, что истец является специализированной службой по вопросам похоронного дела. Соответственно, МУП «осуществляет погребение умерших (погибших) согласно гарантированному перечню услуг по погребению». В список таких услуг входят и похороны умерших, не имеющих супруга, близких и иных родственников либо законного представителя. Также муниципальные ритуальщики хоронят людей, личность которых не установлена, но тела которых были обнаружены на территории города Орла.

Такими обязанностями МУП наделила администрация Орла, действующее постановление в данной сфере было принято в 2018 году. Истец указал, что в 2021 году на основании заявлений начальника Областного бюро судмедэкспертизы и с письменного разрешения следственных органов было произведено погребение троих умерших граждан, личность которых так и не была установлена. Расходы на погребение составили те самые 19 274 рублей 94 копейки, которые были заявлены в исковых требованиях.

Истец пояснил, что ответчику был выставлен счет на оплату. Областной департамент счет не оплатил, но прислал ответ на претензию. В этом письме чиновники областного ранга отказались от оплаты, сославшись на отсутствие у департамента соответствующих полномочий. Поэтому арбитражному суду пришлось выяснять, за чей счет в Орле следует хоронить неопознанные трупы. Оказалось, что в самом положении о департаменте соцзащиты имеется пункт о возмещении им расходов стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Процедура запускается в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

«Таким образом, оплата услуг по погребению лиц, личность которых не установлена, должна осуществляться ответчиком за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – Орловской области», — к такому выводу пришел областной арбитраж. Данный вывод суда соответствует правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, изложенной в определении от 2016 года. Иск был удовлетворен, департамент обязали возместить МУП «РОУ» оказанные услуги.

ИА «Орелград»