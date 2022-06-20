Депздрав проиграл сразу 10 исков прокуратуре и пациентам-льготникам

Судебные акты в законную силу еще не вступили и могут быть обжалованы.

Верховский районный суд Орловской области всего за 20 дней рассмотрел и удовлетворил десять исков местной прокуратуры. Они были поданы в защиту нарушенных прав местных льготников – людей с заболеваниями, которым по закону положены от государства бесплатные лекарства. Однако для Орловской области давно стало обычной практикой затягивание с обеспечением льготников лекарствами. Пациенты зачастую вынуждены приобретать жизненно необходимые им препараты за собственный счет, а затем пытаться по суду преодолеть равнодушие чиновников и заставить их хотя бы компенсировать понесенные расходы.

Как уточнили в пресс-службе Верховского районного суда, по всем десяти гражданским иском основным ответчиком стал департамент здравоохранения Орловской области. Соответчиком выступала Верховская центральная районная больница. Во всех десяти случаях суд обязал их «обеспечить граждан, включенных в федеральный и региональный регистры льготных категорий на 2022 год, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями». По всем рассмотренным делам вынесены решения об удовлетворении исковых требований. Правда, судебные акты в законную силу еще не вступили, а практика указывает на то, что депздрав охотно пользуется правом на обжалование. Тем самым для льготников процесс затягивается. А Орловская область тратит дополнительные средства на судебные «разборки» со своими же жителями.

Судебные иски были инициированы прокуратурой на основании обращений льготников, которые самостоятельно не смогли справиться с бездействием чиновников. Например, в одном случае местная жительница осталась без тест-полосок для глюкометра и инсулиновых игл, которыми ее должны снабжать за счет средств федерального бюджета. Суд запросил информацию о ней в ГУП «Орелфармация». Оттуда поступил ответ о том, что рецепты на имя льготницы находятся на отсроченном обеспечении. А ведь именно регион направляет заявку в федеральный центр, без чего деньги из бюджета выделены не будут. Вопрос в том, кто и как составляет эти заявки, вовремя ли и по адресу их направляет? Примечательно, что в большинстве исков фигурировали именно тест-полоски для глюкометра и инсулиновые иглы. В этом видится системная проблема.

Представители департамента здравоохранения иски не признавали, ссылаясь на причины, о которых они неоднократно твердили и раньше. Мол, нормативы финансирования низкие или лекарства, дескать, уже направлены в аптеки. Однако суд в каждом из десяти случаев напомнил чиновникам: Конституцией определено, что Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Согласно части 1 статьи 41 Конституции, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений.

ИА «Орелград»