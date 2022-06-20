В Орле под стражу взят молодой человек, забивший до смерти прохожего

20.6.2022 | 17:01 Закон и порядок, Новости

46-летний орловец скончался после побоев, полученных около «разливухи».

В Орле арестован 21-летний мужчина, забивший до смерти 46-летнего прохожего. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ночью 17 июня подозреваемый и его знакомые покупали спиртное в одном пивных заведений Железнодорожного района Орла. Купив спиртное, мужчина вступил в конфликт с одним из мужчин, находившимся около заведения. Серия ударов ногами и руками обернулась повреждениями, от которых пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть». Подозреваемый признался в содеянном и в ходе следственного мероприятия описал и продемонстрировал обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается, но фигурант уже взят под стражу по решению суда.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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