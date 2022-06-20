В Орловской области 73-летний водитель сбил пешехода на полевой дороге

20.6.2022 | 12:30 Новости, Происшествия

Потерпевший госпитализирован после происшествия в селе Богодухово.

В субботу вечером пожилой мужчина сбил пешехода, шедшего по полевой дороге в селе Богодухово Свердловского района. Потерпевший госпитализирован.

По информации пресс-службы УГИБДД, в восемь часов вечера 73-летний водитель автомобиля «Лада 21310» ехал по селу Богодухово между улицами Центральная и Речная. В районе дома № 29 по улице Центральная на пути пожилого человека оказался 45-летний мужчина, который был сбит.

Травмы, полученные пешеходом, потребовали госпитализации.

ИА «Орелград»

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