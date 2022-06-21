Орловский издательский дом проверила КСП

Проверке подверглись отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности ГУПа.



Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала отчет о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) государственного унитарного предприятия «Орловский издательский дом». Проверяемый период охватил весь 2021 год, а объем проверенных средств превысил 22,4 миллиона рублей. Как водится, аудиторы выявили нарушения. Например, они изучили программу финансово-хозяйственной деятельности ГУПа на 2021 год. Оказалось, что документ был согласован с департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области уже после его утверждения учредителем.

«Программа ФХД на 2021 год не ориентирует предприятие на увеличение доходов, на сокращение издержек, на изыскание дополнительных источников доходов и роста положительного совокупного финансового результата», — считают аудиторы. При проверке соблюдения требований законодательства в сфере закупок было установлено, что план-график закупок товаров, работ и услуг на 2021 год был утвержден и размещен в Единой информационной системе с нарушением срока на 43 рабочих дня.

Не были соблюдены требования «Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком». Установлены отклонения по отдельным видам фактически выполненных работ по капитальному ремонту крыши здания ГУПа. Например, по мнению аудиторов, подрядчиком не были выполнены работы, предусмотренные локальным сметным расчетом, на 67,9 тысячи рублей. Кроме того, в нарушение условий контракта подрядчик не представил документы, подтверждающие покупку сертифицированного материала.

Были выявлены и другие нарушения. Однако подчеркнем, что все они, по сути, носят технический характер. Крупных финансовых нарушений у предприятия аудиторы не нашли. По крайней мере, в отчете КСП о таковых не говорится. Тем не менее, по результатам контрольного мероприятия в адрес и.о. генерального директора ГУП ОО «Орловский издательский дом» внесено представление для анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»