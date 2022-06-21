Орловских чиновников, финансирующих ремонт «Красного моста», проверят на федеральном уровне

Объем финансирования проекта превышает миллиард рублей, поэтому проверкой займется центральный аппарат ведомства.

Законность финансирования ремонтных работ по реконструкции Красного моста проверят на федеральном уровне. Информация об этом была опубликована в телеграмм-канале орловского отделения ЛДПР.

Ранее «Орелград» сообщал, что партийный проект ЛДПР «Мониторинг госзакупок» выявил подозрительные условия авансирования работ компании «УПМК № 22». По мнению депутата Владислава Числова, обратившегося с заявлениями в прокуратуру и УФАС, это может свидетельствовать о финансовой несостоятельности компании–подрядчика, а также – о незаконности выделения бюджетных средств со стороны заказчика работ.

Согласно ответу орловского УФАС, оценку действиям заказчика работ (а именно — «УКС г. Орла») предстоит дать сотрудникам центрального аппарата ведомства. Это связано с объемом финансирования проекта, превышающим сумму в один миллиард рублей.

ИА «Орелград»