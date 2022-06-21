Орловских чиновников, финансирующих ремонт «Красного моста», проверят на федеральном уровне

21.6.2022 | 16:08 Важное, Закон и порядок, Новости, Строительство

Объем финансирования проекта превышает миллиард рублей, поэтому проверкой займется центральный аппарат ведомства.

Законность финансирования ремонтных работ по реконструкции Красного моста проверят на федеральном уровне. Информация об этом была опубликована в телеграмм-канале орловского отделения ЛДПР.

Ранее «Орелград» сообщал, что партийный проект ЛДПР «Мониторинг госзакупок» выявил подозрительные условия авансирования работ компании «УПМК № 22». По мнению депутата Владислава Числова, обратившегося с заявлениями в прокуратуру и УФАС, это может свидетельствовать о финансовой несостоятельности компании–подрядчика, а также – о незаконности выделения бюджетных средств со стороны заказчика работ.

Согласно ответу орловского УФАС, оценку действиям заказчика работ (а именно — «УКС г. Орла») предстоит дать сотрудникам центрального аппарата ведомства. Это связано с объемом финансирования проекта, превышающим сумму в один миллиард рублей.

ИА «Орелград»

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