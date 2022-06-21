Ученым удалось клонировать погибший в урагане «Тургеневский дуб»

Клонирование было произведено в Воронеже.

Воронежским генетикам удалось успешно клонировать Тургеневский дуб, погибший в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Олега Корчагина, врио директора Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий .

Легендарный дуб, посаженный предположительно самим Тургеневым, погиб в результате сильного урагана в ноябре прошлого года. После этого ученые взяли образцы тканей дуба и вырастили в пробирках пять его клонов.

Ожидается, что когда образцы высадят в теплице, получатся саженцы, идентичные Тургеневскому дубу.

ИА «Орелград»