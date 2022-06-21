В Орле задержан мужчина, задушивший проводом пенсионера

21.6.2022 | 14:00 Закон и порядок, Новости

71-летний житель Железнодорожного района Орла был убит у себя дома.

В Орле задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 71-летнего жителя Железнодорожного района. Об этом рассказали пресс-службы СК и полиции.

Утром 18 июня в полицию поступил сигнал о том, что в одном из домов по переулку Транспортный открыта дверь в квартиру, и оттуда исходит запах газа. Войдя в жилище, полицейские обнаружили тело местного жителя со следами насильственной смерти.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан — им оказался 61-летний знакомый погибшего, с которым они ранее распивали спиртные напитки. По словам задержанного, который уже признался в убийстве, в ходе застолья возник конфликт,  перешедший в рукоприкладство.

Более молодой собутыльник нанес потерпевшему несколько ударов, после чего перемотал ему шею проводом и задушил.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

ИА «Орелград»

 

 

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