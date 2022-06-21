За чертой бедности живут свыше 12 процентов орловцев

Названы регионы-лидеры рейтинга социально-экономического положения.



Агентство РИА Новости обнародовало очередной рейтинг по доходам населения в России. Его года возглавили Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. В конце списка оказались Тува и Ингушетия. Орловская область заняла в списке 43-е место. «Благосостояние населения является одним из приоритетов государства, — отмечают аналитики. — В последние годы, по оценкам специалистов, зарплаты растут как в номинальном, так и в реальном измерении, а для многих социально незащищенных слоев населения расширены программы материальной поддержки».

Согласно результатам исследования, в рейтинге 2022 года в 21-м регионе страны доля бедного населения составляет менее 10 процентов. Для сравнения, в рейтинге прошлого года таких было 19, а в 2019 года — 17, впрочем, Орловская область в их число не вошла. По оценкам аналитиков, 12,2 процента населения региона находятся за чертой бедности. Данный показатель можно назвать средним, так как лишь в шести регионах доля населения за чертой бедности превышает 20 процентов. Эксперты, кстати, сами отмечают, что в России произошло изменение методологии определения бедности, что оказало определенное влияние на показатели в ряде регионов.

Другой важный показатель, по которому составлялся рейтинг, — уровень соотношения доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В целом по России в 2022 году он вырос относительно показателей прошлого года, но очень незначительно – с 1,58 в 2021 году до 1,59 в 2022 году. У регионов-лидеров это соотношение оказалось гораздо выше среднего: Ямало-Ненецкий автономный округ — 3,12, Ненецкий автономный округ — 2,78, Москва — 2,48

В Орловской области указанное соотношение составляет 1,49, то есть оно ниже среднероссийского показателя. Для сравнения, у наших соседей по ЦФО данный показатель составляет: Белгородская область — 1,73, Липецкая область — 1,72, Курская область — 1,58, Воронежская область — 1,54, Калужская область — 1,52, Ярославская область — 1,5, Тамбовская область- 1,49. Аналитики предполагают, что в ближайший год вряд ли стоит ожидать позитивных тенденций, связанных с ростом доходов и сокращением бедности. По ряду оценок, в 2022 году российская экономика покажет спад ВВП, соответственно, доходы населения будут также снижаться в реальном выражении. Возобновление реального роста доходов стоит ожидать не ранее 2023 года, говорят эксперты.

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ИА «Орелград»