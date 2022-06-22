На фоне санкций на Орловщине нарастили производство яиц

Показатели работы этого сектора АПК выросли почти в 1,9 раза.



Орелстат обнародовал оперативные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-мае 2022 года. Обращает на себя внимание тот факт, что в целом ряде секторов регионального АПК показатели выросли существенно. Например, за пять месяцев текущего года этой орловские аграрии произвели 100,9 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 111,1 процента к уровню 2021 года.

«С начала года объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам скота: свиней – на 47,3 процента, птицы – на 4 процента, овец и коз – на 10,7 процента, а крупного рогатого скота, напротив, сократились почти на 40 процентов», — следует из сообщения Орелстата.

Явными лидерами текущего года являются птицеводы. На фоне регулярного введения против России экономических санкций они значительно нарастили показатели своей работы. За пять месяцев 2022 года в Орловской области было произведено 7 миллионов куриных яиц, или 186,9 процента по отношению к прошлогоднему уровню. Иными словами, объем производства яиц увеличился почти в 1,9 раза. По подсчетам статистиков, в птицеводческих организациях региона в этом году от одной курицы-несушки получено в среднем по 95 яиц против 89 годом ранее.

Молока в Орловской области за пять месяцев было произведено 47,4 тысячи тонн молока, данный показатель вырос на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем от одной коровы в сельскохозяйственных организациях региона надоено 2668 кг молока, что на 87 кг выше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров при этом увеличилась в восьми районах. Самые высокие надои, как отмечают аналитики, получены животноводами Верховского района — 3597 кг молока.

ИА «Орелград»