На реконструкцию орловского аэропорта будет направлено более миллиарда рублей

Открытие аэропорта запланировано на конец 2023 года.

На реконструкцию аэропорта «Южный» в ближайшие два года будет направлено более миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В текущем году на финансирование ремонтных работ будет направлено 404 миллиона рублей, из которых 400 миллионов будет оплачено из средств федерального бюджета. В следующем же году будет выделено 606 миллионов, из которых 600 миллионов — федеральные.

Также принято решение о выделении из областного бюджета 100 тысяч работ на оплату работ по разработке технического задания на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел «Южный».

Ожидается, что ремонтные работы закончатся к концу 2023 года. После этого объект станет посадочной площадкой, принимающей от шести до восьми рейсов в неделю. Пассажирские перевозки до крупнейших российских городов будут осуществлять небольшие самолеты рассчитанные на 75-90 посадочных мест.

ИА «Орелград»