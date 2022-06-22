Путешествующих птиц и зверей подсчитали в Орловской области

Специалисты рассказали о числе разрешений, выданных на перевозку питомцев.



В текущем году Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям согласованы маршруты перевозки 5,6 миллиона животных и птицы. Такие данные привели в пресс-службе ведомства. Дело в том, что перевозку и перегон животных в России регламентирует закон «О ветеринарии». Маршруты должны предварительно согласовываться с госорганом, делается это для предупреждения возникновения и распространения болезней. Правила касаются как сельскохозяйственного скота, так и животных из цирков и зоопарков. Согласно приведенной статистике, в этом году в ТУ Россельхознадзора поступило 842 заявления на согласование маршрута перевозки животных.

«По результатам рассмотрения заявлений были согласованы маршруты перевозки более 4,2 миллиона голов пользовательских и убойных свиней, 1,4 миллиона голов птицы, более 16,6 тысячи голов крупного рогатого скота и 42 лошадей, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Животных перевезли в 46 субъектов Российской Федерации: Белгородскую, Липецкую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Костромскую, Кировскую и др. Кроме того, рассмотрено 40 заявлений о согласовании маршрутов перевозки экзотических животных и птиц, а также животных, используемых для культурно-зрелищных целей: цирковые животные, кошки и собаки».

Только в 11 случаях специалисты отказали заявителям в согласовании маршрутов перевозки. Причинами стали отсутствие необходимых данных об отправителе или получателе животных или так называемое неблагополучие территории, по которой должен был пролегать маршрут. «Согласование маршрутов производится с учетом регионализации и обязательного выполнения хозяйствующими субъектами ряда условий, направленных на предотвращение распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных», — подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»