В Орле дорог отремонтировали больше, чем следовало

При этом денег на дороги потратили меньше, чем планировали.



Как уже рассказывал «Орелград», администрация Орла обнародовала информацию о проверке полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ по итогам 2021 года. Проверка проводилась контрольно-ревизионным отделом. В целом все отчеты были признаны достоверными, а программы – целесообразными для дальнейшей реализации. Исключение составила программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Как уже писал «Орелград», в 2021 году она не была исполнена ни по одному из направлений в связи с отсутствием финансирования.

Косвенно связанная с ней муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы» была исполнена на 93,6 процента. За ее исполнение отвечало муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Из отчета, изученного ревизорами, следует, что на исполнение мероприятий данной программы из бюджета города в 2021 году было выделено 1,317 миллиарда рублей, а освоено 1,255 миллиарда. Несмотря на то, что денег на дорожные работы потратили меньше, чем планировали, эффективность программы была признана «выше планового уровня». Как же так получилось? Ответ видится в цифрах, описывающих показатели выполненных работ. Например, на 0,3 процентных пункта был превышен план по площади отремонтированных объектов улично-дорожной сети города: планировалось привести в порядок 335 566 квадратных метров, а по факту получилось 336 584 «квадратов».

Кроме того, вместо 16 запланированных к монтажу средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах Орла было установлено 18 таких объектов. По данному показателю план оказался превышен на 12,5 процента. В результате возник некий парадокс – денег дорожники освоили меньше, чем им было выделено, но дорог при этом отремонтировали больше, чем планировалось.

ИА «Орелград»