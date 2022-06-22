В Орле из-за сильного ветра дерево «накрыло» сразу четыре автомобиля

Происшествие произошло во дворе жилого дома на улице Новикова.

Сильный шквалистый ветер, обрушившийся вчера на Орел, стал виновником происшествия на улице Новикова, где упавшее дерево «накрыло» сразу четыре припаркованных автомобиля.

По сообщению пресс-службы МЧС, это произошло в начале девятого вечера во дворе жилого многоквартирного дома. Сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы распилили упавшее дерево и таким образом освободили транспортные средства местных жителей.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ИА «Орелград»