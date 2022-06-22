В Орле построят инфекционный корпус больницы им. Боткина

Вместимость корпуса может составить 232 койки.

В Орле будет построен инфекционный корпус больницы им. С.П. Боткина. Об этом сообщил телеграмм-канал «Телеграммы из Орла».

Ожидается, что вместимость нового корпуса составит 232 койки. До конца 2022 года планируется подготовить обоснование инвестиций и провести технологический и ценовой аудит проекта. На эти цели выделено около 11 миллионов рублей.

Ранее, несколько лет назад, сообщалось о предстоящем строительстве акушерского блока больницы им. Боткина. Однако, никакого развития до сих пор эта инициатива не получила.

ИА «Орелград»