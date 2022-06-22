В Орле «забыли» заплатить за дорожные работы

Подрядчику пришлось требовать оплату по контракту через суд.



В Орле региональный арбитражный суд рассмотрел сразу два однотипных иска, поданных компанией «Иксис» к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». В качестве третьего лица в процессах приняло участие управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. В обоих случаях истец ставил вопрос о взыскании задолженности по муниципальным контрактам.

Спор зашел о двух контрактах, заключенных в декабре прошлого года. МКУ «УКХ» выступило заказчиком. Компания «Иксис» должна была выполнить «работы по устройству недостающих средств организации дорожного движения на улице Паровозной». Финансирование обеспечивалось за счет средств бюджета города Орла. Истец свои обязательства выполнил, однако работы по первому из двух объектов на сумму 210,7 тысячи рублей, принятые по акту без замечаний, ответчиком так и не были оплачены. В апреле этого года подрядчик направлял претензию с требованием оплаты образовавшейся задолженности, но она не была удовлетворена.

Аналогично развивались события и по второму отремонтированному истцом объекту. В данном случае не были оплачены выполненные и принятые работы на сумму 418,28 рубля, хотя акты, как и в предыдущем случае, были подписаны сторонами без замечаний. Направленная муниципальному казенному учреждению претензия ситуацию не изменила. Исследовав материалы дела, суд полностью удовлетворил оба иска и взыскал с ответчика в пользу истца около 630 тысяч рублей задолженности по двум муниципальным контрактам.

ИА «Орелград»