Четверо орловцев задержаны за кражу 30 тонн селитры

23.6.2022 | 16:30 Закон и порядок, Новости

Ворами оказались работники ограбленного сельхозпредприятия.

В Троснянском районе четверо работников сельхозпредприятия похитили с поля 30 тонн аммиачной селитры и распродали удобрение на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Злоумышленники при помощи погрузчика совершили несколько рейсов большегрузного автомобиля, увезя мешки с удобрением на сумму порядка 527 тысяч рублей.

Сейчас похищенное имущество изъято и передано на ответственное хранение, а с подозреваемых на время следствия взяли подписку о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

ИА «Орелград»

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