Облсовет рассмотрит инициативу прокурора о детях-сиротах

В областной парламент из прокуратуры региона поступил законопроект.



Как уже рассказывал «Орелград», прокурор Орловской области, Алексей Тимошин, выступая на межведомственном совещании по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, высказался о необходимости внесения поправок в региональную правовую базу. Следующим шагом стало внесение в облсовет прокурором региона законопроекта № 98-7 «О признании утратившим силу пункта 6 части 2 статьи 3 Закона Орловской области «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Как следует из пояснительной записки, документ разработан в целях улучшения условий, которым должны соответствовать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при выдаче им жилищного сертификата. Напомним, механизм выдачи сертификатов был запущен в Орловской области в этом году. Он призван облегчить порядок предоставления жилья льготникам. Однако некоторые региональные нормы оказались в какой-то степени дискриминационными.

Например, действующая редакция закона Орловской области от 27 декабря 2021 года № 2722-ОЗ «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот…» предусматривает сразу несколько обязательных условий выдачи жилищного сертификата для указанной категории лиц. Одно из них – осуществление получателем непрерывно в течение не менее 12 месяцев на дату подачи заявления трудовой (служебной) деятельности либо деятельности без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо иной деятельности, приносящей доход.

Иными словами, право на получение жилья стало как бы зависеть от того, работает сирота или нет. В этом видится определенное ограничение права, тем более что в федеральном законодательстве аналогичного барьера нет. Вот и законопроектом прокурора Орловской области предлагается исключить необходимый период непрерывной трудовой деятельности для а детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это поможет расширить рамки оказания господдержки и увеличить число получателей жилищного сертификата. Как следует из финансово-экономического обоснования, принятие поправок не повлечет за собой дополнительных расходов областного бюджета.

ИА «Орелград»