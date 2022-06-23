Проект ремонта усадьбы Шеншиных получил одобрение

Эксперты вынесли положительное заключение на работы по ремонту и реставрации.



Как уже сообщал «Орелград», на 2022 год запланированы работы по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия «Бывшая усадьба Шеншина В.А., где бывал И.С. Тургенев», середина XIX века». Это большое здание расположено в деревне Волково Мценского района. Сейчас в нем располагается Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа. Целью государственной историко-культурной экспертизы было определить соответствие проектной документации по ремонту требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

В результате эксперты выдали положительное заключение. По их мнению, запланированные работы можно проводить в полном объеме. Свое решение эксперты базировали также на обследовании текущего состояния здания. Оно имеет важное значение для региона. И не только потому, что знаменитый поэт Афанасий Фет тоже относился роду Шеншиных. Его отец был Шеншиным, и сам Афанасий в детстве носил фамилию Шеншин. Но обстоятельства сложились так, что впоследствии ему на протяжении многих лет пришлось носить чужую фамилию. Фетом был первый муж его матери.

Впрочем, указанная усадьба не была домом самого Афанасия Фета, но он там часто бывал. К середине XIX века владельцем «Волково Дальнее» Мценского уезда стал Владимир Шеншин. Усадьба располагалась на высоком левом берегу реки Мокрой Мцны, ныне Мцены. Из окон волковского дома открывался живописный вид на реку, на Медвежий лес и заросший цветами высокий холм. Гора, заросшая травой и цветами, была не совсем типичным видом из окон барского особняка. В годы учебы в Московском университете Владимир Шеншин входил в пятерку самых близких друзей Михаила Лермонтова. Отставной гвардии поручик Шеншин многие годы был предводителем дворянства Мценского уезда, а после отмены крепостного права стал председателем Мценской уездной управы. Владимир Александрович был большим любителем и ценителем литературы. Он постоянно выписывал передовые русские и зарубежные журналы. Особенной его страстью была музыка: он мог часами музицировать на рояле.

В отличие от многих соседей-дворян, во время ссылки Ивана Тургенева в Мценский уезд он с радостью и без колебаний приглашал писателя к себе в гости, называя великого писателя «честью и славой здешнего уезда». В волковской усадьбе Шеншина множество раз бывали и Иван Тургенев, и Афанасий Фет. Последний вспоминал: «проезжающий по Московско-Курской дороге, взглянув на пятой версте от Мценска к Орлу налево, увидит каменную церковь села Волково и на минуту мелькнувший на просеке парка прекрасный каменный дом. Это и была усадьба уездного предводителя В.А. Ш-а.».

В 1918 году старый дом в Дальнем Волково едва не сгорел. Из Мценска в село прибыли красногвардейцы громить шеншинское поместье. Навстречу им вышел садовник Иван Миронов. Он твердо заявил, что дом сжечь не даст, потому что селу давно нужна хорошая школа. Двухэтажный каменный дом Шеншиных был сохранен, и в нем после революции открылась школа. В помещичьем доме за прошедшие годы работали различные учебные заведения: сельская школа, школа рабочей молодежи, а в середине XX века летом здесь работал пионерский лагерь. Теперь тут работает Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа.

«Большой, двухэтажный, с толстыми каменными стенами, основательный дом производит сильное впечатление, — пишут в своей работе эксперты. – Небольшие окна нижнего этажа с дугообразным верхом, со старинной расстекловкой, выдают значительный возраст строения. Не так давно в школе была убрана лестница, ведущая из нижнего, хозяйственного этажа в верхний, где и окна размером побольше и форма у них другая. На втором этаже находилась та самая «большая зала», в которой во времена предводителя накрывали обеденный стол. Ранее второй этаж здания украшал значительного размера балкон».

Историки считают, что само здание и весь усадебный комплекс выжили только благодаря школе. Ученики и по сей день хорошо знают историю усадьбы Шеншиных, берегут и дом, и старинный парк, где сохранились вековые сосны и чудная липовая аллея.

ИА «Орелград»

(На фото кадр из сюжета «Орловского информбюро»).