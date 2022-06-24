Орловцы лишились возможности вызвать такси

Произошел масштабный сбой в работе «Яндекс Go», Uber, «Такси.ру», «Везет» и «Максим» на всей территории России.

Жители Орловской области сегодня массово столкнулись с проблемами, пытаясь вызвать такси. Водители такси, в свою очередь, лишены возможности возить пассажиров и зарабатывать.

Причиной этого стал масштабный технический сбой, который затронул все регионы России и все основные сервисы — «Яндекс Go», Uber, «Такси.ру», «Везет» и «Максим». Об этом сообщают федеральные СМИ и телеграмм-каналы, есть подтверждения со стороны представителей сервисов.

Произвольный опрос орловцев, проведенный «Орелградом», показал, что одному жителю удалось успешно воспользоваться услугами Uber, но остальные попытки оказались безуспешными.

О сроках устранения технической неисправности в настоящий момент ничего не известно.

ИА «Орелград»