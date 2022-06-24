В Орловской области правительству посоветовали сократить госдолг

Опубликован список рекомендаций по итогам проведения публичных слушаний.



Орловский облсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за 2021 год. Напомним, они прошли 21 июня, а на ближайшей сессии отчет об исполнении бюджета планируется утвердить в рамках пленарного заседания регионального парламента. При этом депутаты учтут итоговые материалы слушаний. В документе, в частности, содержится целый ряд рекомендаций, адресованных различным органам власти.

Например, участники слушаний рекомендовали правительству Орловской области усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию национальных проектов. Кроме того, чиновникам посоветовали принять меры по сокращению уровня государственного долга Орловской области. По состоянию на 1 января 2022 года он сложился в объеме 20,033 миллиарда рублей. На тот момент в его структуре 14,967 миллиарда рублей, или 74,7 процента, составляла задолженность по бюджетным кредитам. Оставшиеся 5,065 миллиарда, или 25,3 процента, – рыночные заимствования.

Впрочем, как раз в эти дни структура госдолга меняется. Напомним, недавно Минфин РФ выделил Орловской области четыре миллиарда рублей на решение проблемы долговых обязательств. Треть суммы предназначена для муниципальных образований. Но вернемся к списку рекомендаций. Участники слушаний также призвали правительство региона, с учетом введенных Западом экономических санкций, принять необходимые меры по оказанию государственной поддержки представителям малого и среднего бизнеса. По их мнению, это создаст условия для дальнейшего обеспечения устойчивого развития предпринимательства и деловой активности.

ИА «Орелград»