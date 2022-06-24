Враждебно настроенных орловцев продолжают наказывать

В Орловской области вынесены очередные решения в отношении «несогласных».



Житель Орловской области понес административное наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Это стало известно после того, как гражданин попытался оспорить это. Успехом не увенчалось – Орловский областной суд в апелляции оставил без изменения решение суда первой инстанции. Подробности сообщила пресс-служба Кромского районного суда. Административное дело было заведено на местного жителя еще в марте этого года.

Выявлено нарушение было сотрудниками отдела МВД России по Кромскому району. Выразилось оно в размещении гражданином «в публикации на интернет-сайте в открытом доступе негативной оценки» действий Вооруженных сил РФ, характеризующихся как связанных с убийством мирных граждан. Поясним, что орловец свое мнение выражал в стихотворной форме. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Орловский областной суд пришел к выводу, что исследованные судом первой инстанции доказательства были собраны с соблюдением требований закона.

А ссылка правонарушителя на необоснованное ограничение его права на свободу выражения мнения является, по мнению облсуда, несостоятельной. Дело в том, что указанное право в силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ может быть ограничено федеральным законодательством в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В результате жалоба была оставлена без удовлетворения.

Подобное дело, но уже по статье 20.3.1 КоАП РФ было рассмотрено Орловским районным судом. Как сообщает прокуратура Орловского района, к административной ответственности привлечен местный житель, разместивший в сети информацию, унижающую достоинство группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности. Виновному лицу назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Кроме того, ранее Урицкий районный суд рассмотрел дело в отношении местного жителя за высказывания в сети, содержащие положительную оценку враждебных (насильственных) действий. Дело на него также было заведено по статье 20.3.1 КоАП РФ. Как отметила пресс-служба Урицкого районного суда, мужчина был подвергнут штрафу в размере 10 тысяч рублей за комментарий, оставленный им в апреле 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» под постом «В Белгородской области снова обстрел». Суд установил, что данный комментарий «по своему содержанию приводит к распространению ненависти и вражды по отношению к группе лиц, объединенных по признаку «место жительства — город Орел».

ИА «Орелград»