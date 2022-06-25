В Орловской области осужден гражданин Беларуси

Мужчину признали виновным в совершении крупного мошенничества.



Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о хищении чужого имущества путем обмана с причинением потерпевшим крупного ущерба. Преступления были совершены в составе организованной группы. По сообщению пресс-службы суда первой инстанции, уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Согласно данным картотеки суда, одним из подсудимых стал гражданин Беларуси Леонид Юзепчук. Второй фигурант – гражданин России, житель Ростовской области Януш Вербенко.

Суд установил, что они были активными участниками организованной преступной группы, в состав которой также входили еще три неустановленных пока следствием человека. В отношении последних уголовное дело выделено в отдельное производство. Детали преступления не разглашаются, так как обвинительный приговор еще не вступил в законную силу. Тем не менее, известно, что подсудимые в соответствии с разработанным планом и распределенным ролям совершили хищение денежных средств в крупном размере у жителя Верховского района Орловской области и жителя города Северодвинска Архангельской области.

Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении двух преступлений. В результате ростовчанин получил наказание в виде реального лишения свободы сроком на три с половиной года, штраф в размере 150 тысяч рублей и ограничение свободы на один год. Последний вид наказания он будет исполнять уже после освобождения из колонии. Гражданин Беларуси за содеянное получил три года и четыре месяца реального заключения со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал подсудимых возместить причиненный им ущерб.

ИА «Орелград»