Чиновников Нарышкино обязали сделать дороги по ГОСТу

Суд удовлетворил исковые требования местной прокуратуры.



Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя Урицкого межрайонного прокурора. Оно было подано в интересах неопределенного круга лиц к администрации поселка городского типа Нарышкино. Истец просил о понуждении чиновников к совершению определенных действий. В обоснование заявленных исковых требований было указано, что ранее в райцентре была проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Прокурорские работники изучили состояние дорожного покрытия совместно с сотрудниками районного отдела ГИБДД. Они обследовали дорогу по улице Привокзальной протяженностью 250 метров и дорогу по улице Гуськова протяженностью 1519 метров. Было установлено, что отдельные участки этих дорог не отвечают требованиям ГОСТа. Так, дорога на улице Привокзальной имеет дефекты в виде выбоин, просадок и проломов длиной более 15 сантиметров и глубиной более 5 сантиметров. Аналогичные нарушения были выявлены и на улице Гуськова.

Прокурор в иске указал, что бездействие администрации Нарышкино «создало угрозу безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья неопределенного круга лиц». Он просил суд обязать администрацию в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать работы по приведению указанных дорог в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. Кстати, представитель ответчика заявленные исковые требования признала в полном объеме. В результате суд их удовлетворил – чиновникам предписано за три месяца привести проверенные дороги в порядок.

ИА «Орелград»