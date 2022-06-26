Пивбар из Орла подал в суд на областных чиновников

Владельцу не понравился штраф, наложенный по результатам проверки.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Бар 24» к региональному департаменту промышленности и торговли о признании незаконным и отмене постановления этого ведомства. Примечательно, что постановление было вынесено еще в 2021 году. Судебный спор ранее уже прошел несколько инстанций и вернулся на круги своя. В апреле этого года постановлением арбитражного суда Центрального округа дело было направлено в Орел на новое рассмотрение. При этом новом рассмотрении «Бар 24» поддержал заявленные им требования, а ответчик исковые требования снова не признал.

Как было установлено судом, некая бдительная гражданка сообщила «куда следует», что на первом этаже многоквартирного жилого дома находится пивной бар, торгующий спиртным. Обращение было рассмотрено сотрудниками указанного департамента, которые лично посетили бар и убедились в том, что по указанному адресу действительно торгуют спиртным. Торговля велась на основании действующей лицензии, выданной все тем же департаментом промышленности и торговли Орловской области.

Проверяющие осмотрели бар и составили акт нарушений. Они зафиксировали тот факт, что буфет бара находится на первом этаже многоквартирного жилого дома. Однако в нем, по мнению проверяющих, отсутствовал зал обслуживания посетителей минимально необходимой площади, также отсутствовала готовая кулинарная продукция. В ходе замера площади зала обслуживания посетителей было установлено, что она составляет 24 квадратных метра, а по закону должна составлять не менее 50 квадратных метров.

В результате было заведено дело об административном правонарушении, по которому бар наказали административным штрафом в размере 200 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что бар на момент проверки сдавал спорное помещение другой компании в субаренду, и сотрудников департамента обслуживал продавец субарендатора. Поэтому встал вопрос о том, какая из компаний должна нести ответственность. Изучив документы, в том числе вывеску и сведения системы ЕГАИС о проданном алкоголе, арбитраж пришел к выводу, что отвечать должен все-таки бар, а не субарендатор.

Впрочем, истцу удалось в некоторой степени отстоять свои интересы в суде. Арбитраж признал незаконным и изменил постановление департамента промышленности и торговли по данному делу в части административного наказания. Суд сам назначил бару административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, то есть вдвое меньше того, что было изначально. Добавим, что и на это решение может быть подана апелляционная жалоба. Не исключено, что точка в споре еще не поставлена.

ИА «Орелград»