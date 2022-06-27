Гаишники завели дело после осмотра трассы под Орлом

Проверку не выдержало дорожное полотно от Нарышкино до Сосково.



Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Сосковское» проверили состояние автодороги Нарышкино — Сосково. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, по итогам проверки автоинспекторами был составлен административный материал в отношении юридического лица, которое отвечает за содержание этой «трассы». Проверка была проведена в рамках плановых выездных мероприятий. Сотрудники ГИБДД проводят необходимые замеры и выясняют, насколько та или иная дорога соответствует требованиям ГОСТа.

Кстати, трасса Нарышкино – Сосково имеет статус автомобильной дороги регионального значения. Инспекторы проверили ее техническое состояние «с целью снижения аварийности, а также выявления и пресечения фактов нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения со стороны владельцев автомобильных дорог и лиц, ответственных за их эксплуатацию». Особое внимание было уделено выявлению таких недостатков как выбоины, ямочность, занижение обочины.

«По результатам проверки были выявлены нарушения содержания эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, — сообщает УГИБДД по Орловской области. — Инспектором дорожного надзора был составлен материал об административном правонарушении по ст.12.34 ч.1 КоАП РФ в отношении юридического лица. Работа по инспектированию состояния улично-дорожной сети в Сосковском и Шаблыкинском районах Орловской области находится на контроле ОГИБДД и будет продолжена».

Стоит добавить, что за пять месяцев 2022 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению на дорогах Орловской области 94 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек погибли и 116 получили ранения различной степени тяжести. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД за указанный период времени было возбуждено 272 дела об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц. Также было внесено 255 представлений в адрес владельцев дорог, а в органы прокуратуры направлено 129 информаций о результатах дорожных проверок.

ИА «Орелград»