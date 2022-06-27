Клычков выделил на поддержку молодых ученых 150 тысяч рублей

Премии по 50 тысяч получат победители ежегодного научного конкурса.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об областном конкурсе «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых – 2022». Он проводится ежегодно в целях развития научного потенциала Орловской области, стимулирования творческой активности молодых ученых. Департаменту финансов губернатор поручил обеспечить выделение денежных средств на проведение конкурса в сумме 153 тысячи рублей. Дело в том, что победителям, а победы одержат три работы, набравшие наибольшее количество баллов от жюри, вручат дипломы и премии в размере 50 тысяч рублей. Оставшиеся три тысячи рублей пойдут на орграсходы.

Как следует из губернаторского указа, конкурс проводится в целях роста научной квалификации молодых ученых, а также более полного использования имеющегося научного потенциала для решения научно-технических и социально-экономических задач Орловской области и дальнейшего развития научных исследований. В этом году предусмотрено четыре направления: естественные, гуманитарные, социально-экономические и технические науки. Срок проведения: октябрь-декабрь 2022 года.

К участию опускаются молодые ученые, возраст которых не превышает 35 лет на момент подачи заявки. Выдвигать на соискание премии можно научно-исследовательские работы, подготовленные по четырем вышеуказанным направлениям, завершенные в течение трех предшествующих лет. Право выдвижения работ предоставлено отраслевым научным организациям, вузам, ученым советам, советам молодых ученых и специалистов вузов, а также научным и научно-техническим советам организаций. На Конкурс может быть представлено не более двух работ от одной организации.

Экспертная комиссия будет оценивать актуальность научно-исследовательской работы, научную новизну исследования, теоретическую и практическую значимость работы, в том числе непосредственно для Орловской области. Также будет учитываться степень раскрытия темы и оригинальность решения, личный вклад автора в исследование, четкость постановки задачи, грамотность и логичность изложения материала, степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций. Если несколько работ получат равное количество баллов, вопрос о победителе будет решаться путем открытого голосования членов комиссии.

ИА «Орелград»