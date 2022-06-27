В Орловской области тариф на вывоз мусора вырастет на 60 процентов?

27.6.2022 | 11:42 Важное, ЖКХ, Новости

Стали известны подробности «мусорной реформы», планируемой командой Клычкова.

В результате «мусорной реформы», разработанной командой Клычкова, тариф на вывоз твердых коммунальных отходов может вырасти сразу на 60 %. Об этом сообщил телеграмм-канал «Нострадамус» со ссылкой на письмо Елены Жуковой, начальника управления по тарифам и ценовой политике, Григорию Шайкину, возглавляющему департамент ЖКХ.

Напомним, власти хотят передать «частнику» в концессию областные объекты мусоропереработки, фактически переложив на него ответственность за проблемную сферу. При этом, вопросы вызывают финансовые последствия реформы как для региона, так и для конкретных граждан.

«Так как договор о концессии видели пока лишь единицы можно читать между строк:

1. Из письма видно, что по результатам концессии тарифы за вывоз мусора вырастут на 60 процентов.

2. Подобный рост недопустим и данный тариф придется возмещать из бюджета.

3. Договор составлен так, что с концессионера снимается ответственность и закладывается ущерб интересам Орловской области», — комментирует «Нострадамус».

Ранее областной депутат Владислав Числов, ссылаясь на слухи среди депутатского корпуса, прогнозировал подобное развитие событий. Он обращал внимание на то, что частному концессионеру придется платить НДС и другие налоги, что не может не привести к росту тарифа.

ИА «Орелград»

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