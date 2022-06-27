Власти Орла со следующего года усложнят жизнь «разливушкам»

Питейным заведениям придется переехать на расстояние 50 метров от ближайшего жилого дома.

Начиная с 1 февраля 2023 года значительно усложнится жизнь орловских заведений общественного питания, торгующих алкоголем.

В соответствии с постановлением «Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным

домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», подписанном мэром Орла Юрием Парахиным, заведения площадью менее 50 квадратных метров, должны располагаться как минимум в 50 метрах от ближайшего многоэтажного дома.

Ранее жильцы многих орловских районов жаловались властям на деятельность круглосуточных «разливушек», расположенных на первых этажах многоквартирных домов. По словам местных жителей, подобные заведения привлекают многочисленный и шумный траффик прямо под окнами людей. Городские власти даже проводили онлайн-голосование, где позволили горожанам выразить свою позицию по поводу будущего питейных заведений.

ИА «Орелград»