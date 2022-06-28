Орловские депутаты обсудят доплаты к пенсии для участников боевых действий

Речь идет о ветеранах, получивших инвалидность на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине.

Орловский областной совет на ближайшей сессии рассмотрит законопроект о введение ежемесячной доплаты к пенсии участникам вооруженных конфликтов, получивших инвалидность вследствие военной травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Законопроект, предложенный фракцией «Единая Россия» и лично Леонидом Музалевским, призван оказать дополнительную помощь ветеранам боевых действий в Сирии, Украине и на Северном Кавказе.

Подразумевается ежегодная индексация доплаты и выделение из областного бюджета суммы в размере 930 тысяч рублей.

Отметим, что идею единогласно поддержали все члены комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.

ИА «Орелград»