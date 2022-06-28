Орловские депутаты обсудят доплаты к пенсии для участников боевых действий

28.6.2022 | 16:00 Новости, Общество

Речь идет о ветеранах, получивших инвалидность на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине.

Орловский областной совет на ближайшей сессии рассмотрит законопроект о введение ежемесячной доплаты к пенсии участникам вооруженных конфликтов, получивших инвалидность вследствие военной травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Законопроект, предложенный фракцией «Единая Россия» и лично Леонидом Музалевским, призван оказать дополнительную помощь ветеранам боевых действий в Сирии, Украине и на Северном Кавказе.

Подразумевается ежегодная индексация доплаты и выделение из областного бюджета суммы в размере 930 тысяч рублей.

Отметим, что идею единогласно поддержали все члены комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования