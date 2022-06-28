Прокурорская проверка подтвердила наличие «битумного болота» на окраине Орла

28.6.2022 | 16:42 Закон и порядок, Новости, Происшествия

На участке площадью два с половиной квадратных километра обнаружены нефтепродукты.

Орловский природоохранный межрайонный прокурор обнаружил нефтепродукты на земельном участке, расположенном отчасти в Орле, отчасти — в Платоновском сельском поселении Орловского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Поводом для прокурорской проверки послужило размещенное в интернете видео, на котором демонстрировались так называемые «битумные болота» — выбросы нефтепродуктов, произведенные недалеко от орловских асфальтных заводов.

Площадь участка составляет примерно два с половиной километра. В проверке принимают участие специалисты Росприроднадзора, Росреестра и регионального департамента надзорной и контрольной деятельности.

«В настоящее время устанавливается категория земель участка, на котором размещены нефтепродукты, форма собственности и его правообладатель, определяется точная площадь загрязненного участка и степень его загрязнения, также устанавливается возможное предприятие, в результате хозяйственной деятельности которого могут образовываться такие продукты. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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