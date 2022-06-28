В Орле около асфальтного завода обнаружены «битумные болота»

Около «болот» есть следы грузовых машин, что может свидетельствовать о сливе битума с предприятия.

Орловец, катавшийся на велосипеде в Северном районе, обнаружил «битумные болота», расположенные вблизи дома № 8 по ул. Родзевича-Белевича. Видеозапись о находке была опубликована на ютуб-канале орловского отделения «Справедливой России».

Упомянутое место находится недалеко от асфальтных заводов, что наталкивает на мысль о том, что мог иметь место целенаправленный слив битума одним из этих предприятий. В пользу этой версии говорят следы грузовых машин, обнаруженные рядом.

Ранее стало известно о приостановке работы завода «Орловский Асфальт», руководство которого, по мнению прокуратуры, допустило многочисленные нарушения российского законодательства. Из-за этих нарушений происходили выбросы вредных веществ в атмосферу, на что активно жаловались местные жители.

ИА «Орелград»