В Ливенском районе утонул 15-летний подросток, купавшийся в реке Сосна

28.6.2022 | 11:30 Новости, Происшествия

Тело было обнаружено сегодня ранним утром.

Сегодня ранним утром из реки Сосна было извлечено тело утонувшего 15-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О происшествии стало известно еще вчера. В село Речица Ливенского района прибыла поисково-маневренная группа, но сразу найти тело не удалось. Поиски были перенесены на светлое время суток, и в 4.20 погибший мальчик был обнаружен в шести метрах от берега на глубине двух с половиной метров.

Как и предыдущие погибшие, подросток купался в месте, не оборудованном для плавания. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются сотрудники полиции.

ИА «Орелград»

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