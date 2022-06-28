В Ливенском районе утонул 15-летний подросток, купавшийся в реке Сосна

Тело было обнаружено сегодня ранним утром.

Сегодня ранним утром из реки Сосна было извлечено тело утонувшего 15-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О происшествии стало известно еще вчера. В село Речица Ливенского района прибыла поисково-маневренная группа, но сразу найти тело не удалось. Поиски были перенесены на светлое время суток, и в 4.20 погибший мальчик был обнаружен в шести метрах от берега на глубине двух с половиной метров.

Как и предыдущие погибшие, подросток купался в месте, не оборудованном для плавания. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются сотрудники полиции.

ИА «Орелград»