В Орле директор учебного центра, похитивший более 600 тысяч рублей, получил условный срок за кражу

28.6.2022 | 15:48 Закон и порядок, Новости, Образование

В ходе следствия злоумышленник добровольно компенсировал причиненный ущерб.

Заводской районный суд приговорил к условному сроку директора ООО «УМЦ Энергоэффективность», который мошенническим способом похитил более 620 тысяч рублей, выделенные в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Причиной уголовного преследования стало предъявление к оплате фиктивных документов об оказании образовательных услуг в отношении людей, которые реально никакого обучения не проходили.

В ходе следствия фигурант добровольно возместил весь причиненный ущерб и, вероятно, это учитывалось при вынесении вердикта.

Помимо условного срока, подсудимый также должен будет выплатить государству штраф в размере 130 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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