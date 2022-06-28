В Орле директор учебного центра, похитивший более 600 тысяч рублей, получил условный срок за кражу

В ходе следствия злоумышленник добровольно компенсировал причиненный ущерб.

Заводской районный суд приговорил к условному сроку директора ООО «УМЦ Энергоэффективность», который мошенническим способом похитил более 620 тысяч рублей, выделенные в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Причиной уголовного преследования стало предъявление к оплате фиктивных документов об оказании образовательных услуг в отношении людей, которые реально никакого обучения не проходили.

В ходе следствия фигурант добровольно возместил весь причиненный ущерб и, вероятно, это учитывалось при вынесении вердикта.

Помимо условного срока, подсудимый также должен будет выплатить государству штраф в размере 130 тысяч рублей.

ИА «Орелград»